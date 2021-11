రైతు గోస వర్ణనాతీతం.!కల్లాలు చూస్తే కన్నీళ్లే.!కల్లాల్లో కాంగ్రెస్ కార్యక్రమంలో వేదన పడ్డ రేవంత్.!

Telangana

హైదరాబాద్ : కల్లాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యక్రమంలో ఎన్నో హృదయ విదారక సంఘటనలు చవిచూడాల్సి వచ్చిందని కాంగ్రెస్ నేతలు స్పష్టం చేస్తున్నారు. తెలంగాణ జిల్లాల్లో పర్యటించిన కాంగ్రెస్ పార్టీ రైతుల కష్టాలను ప్రత్యక్షంగా చూసి చలించిపోయినట్టు పేర్కొన్నారు. పీసీసీ ఛీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి నేతృత్వంలో పంటపోలాల వద్దకు వెళ్లిన నాయకులకు రైతుల దయనీయ స్ధితి కన్నీళ్లు పెట్టించిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేసారు. దేశానికి వెన్నెముక లాంటి రైతన్న పరిస్థితి క్షేత్ర స్దాయిలో ఇంత దారుణంగా ఉంటుందా అని కాంగ్రెస్ నేతలు విస్మయాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేస్తున్న దగా మాటలకు రైతు పూర్తిగా రోడ్డు పాలయ్యాడని రేవంత్ రెడ్డి మండిపడ్డారు.

Congress leaders are amazed that the situation of the peasantry as the backbone of the country is so bad at the field level. Revanth Reddy was indignant that the farmer had completely lost his way due to the lies being told by the Telangana government.