సీఎం కేసీఆర్ కీలక నిర్ణయం-19 జిల్లా కేంద్రాల్లో డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్లు-ఈ నెల 7న ప్రారంభం

తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. రాష్ట్రంలో 19 జిల్లా కేంద్రాల్లోని ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో ఈ నెల 7న డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్లు ప్రారంభించాలని నిర్ణయించారు. ఈ మేరకు వైద్యాధికారులకు శనివారం(జూన్ 5) ఆదేశాలు జారీ చేశారు. రాను రాను ప్రజలకు వైద్యం అత్యంత ఖరీదుగా మారిపోయిందని... పేదలకు జబ్బు చేస్తే నయం చేయించుకోవాలని ఆస్తులు అమ్ముకోవాల్సిన దుస్థితి నెలకొందని ఈ సందర్భంగా కేసీఆర్ అభిప్రాయపడ్డారు. హైదరాబాద్‌లోని ప్రగతి భవన్‌లో శనివారం(జూన్ 5) వైద్యాధికారులతో సీఎ: సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు.

Strengthening it’s medical infrastructure, the State government will open 19 diagnostic centres in select major government hospitals and district headquarters hospitals across the State on June 7. Chief Minister K Chandrashekhar Rao directed the officials concerned to commence operation of diagnostic centres where about 57 types of diagnostic tests will be conducted to the poor and the needy at free of cost.