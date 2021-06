Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఈ నెల 7న కరీంనగర్‌లో పర్యటించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సందర్భంగా కరీంనగర్ సివిల్ ఆస్పత్రిని ఆయన సందర్శించనున్నట్లు సమాచారం. ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న కోవిడ్ బాధితులతో మాట్లాడి వారికి అందుతున్న వైద్య సేవలపై ఆయన ఆరా తీయనున్నట్లు తెలుస్తోంది. అనంతరం స్థానిక వైద్యాధికారులతో ఆయన సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించే అవకాశం ఉంది.ఈటల రాజేందర్ వ్యవహారం రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో హీట్ పెంచుతున్న వేళ కేసీఆర్ కరీంనగర్ పర్యటనకు వెళ్తుండటం చర్చనీయాంశంగా మారింది.

English summary

It is learnt that Telangana Chief Minister KCR will visit Karimnagar on the 7th of this month. He is scheduled to visit Karimnagar Civil Hospital on this tour. He may held a review meet on covid situations in Karimnagar district.