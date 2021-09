Bheemla Nayak : భీమ్లా నాయక్ పాటపై వివాదం-తెలంగాణ ఐపీఎస్ అభ్యంతరం-ఏమన్నారంటే...

Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

'భీమ్లా నాయక్...' నిన్నటి నుంచి ఈ సినిమా టైటిల్ సాంగ్ మార్మోగిపోతోంది. పాట విడుదలైన 22 గంటల్లో 7 మిలియన్ల పైచిలుకు వ్యూస్‌తో ప్రస్తుతం యూట్యూబ్‌లో నంబర్.1 ట్రెండింగ్‌లో ఉంది. జానపద గాయకుడు,కిన్నెరమెట్ల వాయిద్యకారుడు దర్శనం మొగిలయ్య పాడిన సాకి మొత్తం పాటకే హైలైట్‌గా నిలిచింది. మధ్యలో మరో సింగర్ రామ్ మిరియాల గానం కూడా అభిమానులను అమితంగా ఆకట్టుకుంటోంది. అయితే ఈ పాటపై తెలంగాణ పోలీసుల నుంచి అభ్యంతరం వ్యక్తమవుతుండటం గమనార్హం.

Thankfully, @TelanganaCOPs are #PeopleFriendlyPolice . We don’t break the bones of those whom we are paid to protect ! Surprisingly, @ramjowrites couldn’t find enough words in Telugu to describe the valour of a cop. No mention of service in the song. https://t.co/EsQVaW5p2s

English summary

Hyderabad East Zone DCP, IPS Ramesh expressed his objection over Bheemla Nayak title song lyrics. To this extent he responded to the song on Twitter. Thankfully, TelanganaCOPs are People Friendly Police . We don’t break the bones of those whom we are paid to protect ! Surprisingly, Rama Jogaiah couldn’t find enough words in Telugu to describe the valour of a cop. No mention of service in the song' he said.