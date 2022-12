తెలంగాణ సర్కారుపై యునిసెఫ్ ఇండియా ప్రశంసలు: ప్రౌడ్ మూమెంట్ అంటూ హరీశ్ రావు

Telangana

oi-Rajashekhar Garrepally

హైదరాబాద్: తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి ఐక్యరాజ్యసమితి అనుబంధ ఆరోగ్య సంస్థ యునిసెఫ్ ప్రశంసలు దక్కాయి. మాతాశిశు మరణాలు తగ్గించాలనే లక్ష్యంతో తొలిసారిగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న మిడ్ వైఫరీ వ్యవస్థ దేశానికే ఆదర్శమంటూ యునిసెఫ్ ప్రశంసించింది. ఈ వ్యవస్థ దేశానికే దిక్సూచిగా మారిందని అభినందించింది.

తెలంగాణలో అందిస్తున్న ప్రసూతి సేవలు అద్భుతంగా ఉన్నాయని యునిసెఫ్ ఇండియా పేర్కొంది. సుఖ ప్రసవాలు జరిగేందుకు ఇవి దోహదం చేస్తున్నాయని తెలిపింది. ఫర్ ఎవ్రీ చైల్డ్ ఏ హెల్తీ స్టార్ట్ హ్యాష్‌ట్యాగ్‌తో హైదరాబాద్‌లోని ప్రభుత్వ ప్రాంతీయ ఆస్పత్రిలో జన్మించిన నవజాత శిశువు ఫొటోను జత చేస్తూ.. యునిసెఫ్ తన ట్విట్టర్ ఖాతాలో పోస్టు చేసింది.

Proud moment for #Telangana as global organizations recognise the efforts of our government towards maternity care. This is the endorsement of thriving #AarogyaTelangana under the dynamic leadership of #CMKCR garu. https://t.co/WWWdPzZFDk