Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి ప్రభుత్వ వైద్యులు షాక్ ఇవ్వబోతున్నారు. తమ న్యాయమైన డిమాండ్ల సాధన కోసం సమ్మె బాట పట్టనున్నారు. ఈ నెల 26 నుంచి సమ్మె చేపట్టనున్నట్లు గాంధీ ఆస్పత్రికి చెందిన జూనియర్ డాక్టర్ల అసోసియేషన్ ప్రకటించింది. మరోవైపు సీనియర్ రెసిడెంట్ డాక్టర్లు కూడా తమ డిమాండ్ల సాధన కోసం ఈ నెల 26 నుంచి సమ్మె చేపట్టబోతున్నట్లు ప్రకటించారు.

కరోనా విపత్కర పరిస్థితులు వెంటాడుతున్న వేళ వైద్యులు సమ్మెకు దిగితే తీవ్ర నష్టం జరిగే ప్రమాదం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం వైద్యుల డిమాండ్లపై ఎలా స్పందిస్తుందన్నది చర్చనీయాంశంగా మారింది.

Junior doctors and Senior doctors of Telangana had been declared strike from may 26th.They given notices to Gandhi,King Koti and other hospitals in the state.They demanded government to implement the previous promises which were given to the doctors.