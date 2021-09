Telangana

oi-Rajashekhar Garrepally

హైదరాబాద్: గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్(జీహెచ్ఎంసీ)లో సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్‌ను విలీనం చేయాలనే విషయంపై మంత్రి కేటీఆర్ ట్విట్టర్ వేదికగా ప్రజాభిప్రాయాన్ని కోరారు. విలీనం చేయమని కొందరు కోరుతున్న వార్తలను తాను చదవినట్లు ఆయన తెలిపారు.

ఈ వాదనతో తానూ ఏకీభవిస్తున్నట్లు మంత్రి కేటీఆర్ చెప్పారు. ఈ మేరకు ప్రజల అభిప్రాయం తెలుసుకునేందుకు ట్విట్టర్ వేదికగా ప్రయత్నించారు. జీహెచ్ఎంసీలో కంటోన్మెంట్ విలీనంపై మీరేమంటారు? అంటూ కేటీఆర్ ట్వీట్ చేశారు.

అయితే, కొందరు విలీనం చేసేందుకు సుముఖంగా అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేయగా.. మరికొందరు మాత్రం విలీనం చేయవద్దంటూ కోరారు. కేంద్రం ఆధీనంలో ఉన్న భూములను ఎలా విలీనం చేస్తారంటూ ప్రశ్నించారు మరికొందరు.

Read a couple is news reports today where citizens overwhelmingly opined that Secunderabad Cantonment Board has to be merged in GHMC



I am in agreement too. What do you guys say?