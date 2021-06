సీఎం కేసీఆర్ మరో కీలక నిర్ణయం -తెలంగాణలో సాగు భూముల డిజిటల్ సర్వే -ఈనెల 11 నుంచి పైలట్

Telangana

oi-Madhu Kota

తెలంగాణ‌లోని ప్ర‌తి అంగుళం భూమిని డిజిట‌లైజేష‌న్ చేసేందుకు రాష్ట్ర ప్ర‌భుత్వం సిద్ధ‌మైంది. జూన్ 11వ తేదీ నుంచి రాష్ట్రంలో భూముల డిజిట‌ల్ స‌ర్వే ప్రారంభం కానుంది. పైలెట్‌ ప్రాజెక్ట్‌ కింద 27 గ్రామాల్లో మొదటగా డిజిటల్‌ సర్వే చేపట్టనున్నారు. గ‌జ్వేల్ నియోజ‌క‌వ‌ర్గం నుంచి 3 గ్రామాల‌ను, మిగ‌తా 24 గ్రామాల‌ను 24 జిల్లాల నుంచి ఎంపిక చేయాల‌ని సీఎస్ సోమేశ్ కుమార్‌ను సీఎం కేసీఆర్ ఆదేశించారు. భూత‌గాదాలు లేని తెలంగాణ ల‌క్ష్యంగా డిజిట‌ల్ స‌ర్వే నిర్వ‌హిస్తున్నామ‌ని సీఎం కేసీఆర్ స్ప‌ష్టం చేశారు.

వ్యాక్సిన్ల కొరత: రాష్ట్రాల యుద్ధం కారాదు -కేంద్ర సహకారం మస్ట్: అన్ని రాష్ట్రల సీఎంలకు నవీన్ పట్నాయక్ లేఖలు

English summary

The Telangana government is going to launch a pilot digital survey of agricultural lands in the state from 11th June. Telangana CM K Chandrashekar Rao conducted a meeting and decided to conduct a digital survey of agricultural lands. According to the sources, three villages of the Gajwel constituency and 24 villages from other districts are selected for the pilot digital survey.