Vaikunta Ekadasi: ఆలయాలకు వైకుంఠ ఏకాదశి శోభ.. పోటెత్తిన భక్తులు..

Telangana

oi-Chekkilla Srinivas

వైకుంఠ ఏకాదశి సందర్భంగా ఆలయాలకు భక్తులు పోటెత్తారు. ఉత్తర ద్వారం ద్వారా యాదాగిరిగుట్ట శ్రీ లక్ష్మీనరసింహస్వామి వారిని భక్తులు దర్శనం చేసుకుంటున్నారు. యాదాద్రిలో మొదటిసారి శ్రీ స్వామివారిని దర్శించుకునేందుకు ఉత్తర ద్వార గుండా దర్శనానికి ఏర్పాట్లు చేయడంతో భక్తులు పెద్దసంఖ్యలో వచ్చారు. ఉదయం 6 గంటల 48 నిమిషాలకు భక్తులకు ఉత్తర ద్వార గుండా లక్ష్మీనరసింహుడు భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు.

English summary

Devotees flock to the temples on the occasion of Vaikuntha Ekadashi. Devotees are having darshan of Yadadri Sri Lakshminarasimhaswamy through the north door.