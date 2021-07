ప్రాజెక్ట్ ల వద్ద టెన్షన్ టెన్షన్ : రంగంలోకి ఏపీ పోలీసులు .. సాగర్ లో ఏపీ అధికారుల అడ్డగింత !!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య చోటు చేసుకున్న జలవివాదం ఇప్పుడు పవర్ పంచాయతీ గా మారడంతో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ ప్రాజెక్టుల వద్ద పరిస్థితి టెన్షన్ కలిగిస్తుంది. ఇప్పటికే తెలంగాణ ప్రభుత్వం శ్రీశైలం, నాగార్జునసాగర్, పులిచింతల, జూరాల ప్రాజెక్టుల వద్ద భారీగా పోలీసు బలగాలను మోహరించి విద్యుత్ ఉత్పత్తి జరుగుతున్న ప్లాంట్ ల వద్దకు ఉద్యోగులు తప్ప ఎవరూ వెళ్లకుండా కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లను చేస్తే, తాజాగా ఏపీ పోలీసులు సైతం రంగంలోకి దిగారు .

English summary

Police from AP and Telangana states are patrolling on both sides at Nagarjuna Sagar and Pulichintala projects. Traffic between Gadwala, Atmakuru and Maktal was disrupted as Telangana police banned traffic on the Mahabubnagar Jhurala project bridge. Meanwhile, in Nagarjunasagar, AP Irrigation Department officials were not allowed inside the Genco by the Telangana police to petition the Telangana Genco to stop power generation.