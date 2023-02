వైఎస్ షర్మిల పాదయాత్రలో టెన్షన్; దాడులు కాదు దమ్ముంటే ఆ పని చెయ్యండన్న షర్మిల!!

వర్ధన్నపేట నియోజకవర్గంలో పాదయాత్రను కొనసాగిస్తున్న షర్మిల వర్ధన్నపేట ఎమ్మెల్యే ఆరూరి రమేష్ అనుచరులు ఫ్లెక్సీలు చించివేయటంపై మండిపడ్డారు. దాడులకు పాల్పడే వారిని అరెస్ట్ చెయ్యాలన్నారు.

వైయస్ షర్మిల పాదయాత్రలో మళ్లీ రగడ కొనసాగుతుంది. వైయస్ షర్మిల పాదయాత్రను అడ్డుకోవడానికి బిఆర్ఎస్ నాయకులు శత విధాల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. గతంలో ఆగిపోయిన చోటు నుంచే పాదయాత్రను మొదలుపెట్టిన షర్మిల ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో పాదయాత్రను కొనసాగిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో తాజాగా వర్ధన్నపేట నియోజకవర్గంలో పాదయాత్రను కొనసాగిస్తున్న షర్మిలకు వర్ధన్నపేట ఎమ్మెల్యే ఆరూరి రమేష్ అనుచరుల నుండి నిరసన సెగ తగిలింది.

Tension continues again in YS Sharmila's Padayatra in warangal district. YS Sharmila has thrown a challenge to answer the allegations by holding a public forum instead of tearing down flexes and attacking them.