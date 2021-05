ఇక సొంతంగా కరోనా టెస్ట్ నిర్వహించుకునే వెసులు బాటు.!ఐసీఎంఆర్​ కొత్త మార్గదర్శకాలు.!

Telangana

హైదరాబాద్ : కరోనా టెస్టుల కోసం ఆసుపత్రుల వద్ద, పరీక్షా కేంద్రాల వద్ద వందల మంది క్యూలు కట్టడం నిత్యం చూస్తూనే ఉన్నాం. కానీ పదుల సంఖ్యలోనే టోకెన్లు జారీ చేస్తున్నారు టెస్టుల నిర్వాహకులు. టెస్టు తమ వరకూ రాదేమోనని జనం ఎగబడిపోవడం కూడా చూస్తున్నాం. టెస్టులకోసమని వెళ్తే మహమ్మారి ఎక్కడ అంటుకుంటుందోననే భయంతో వణికిపోవడం కూడా జరుగుతోంది. ఒక్క పరీక్ష చేయించుకోవడానికి జనం అనేక ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి వస్తోంది. ఆ తిప్పలు పోగొట్టేందుకు భారత వైద్య పరిశోధన మండలి (ఐసీఎంఆర్) ఓ బృహత్కర కార్యక్రమానికి రూపకల్పన చేసింది.

English summary

Doctors have made it clear that corona can be repeated if proper diagnostic tests are performed at home and treated appropriately, following the guidelines developed by ICMR.