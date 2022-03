కేంద్రం గవర్నర్ వ్యవస్థను పార్టీలాగే వాడుకుంటోంది; పీకే వ్యూహాలపై జంకు దేనికి: గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ గవర్నర్ మహిళ కాబట్టి ఆమెను బడ్జెట్ సమావేశాలలో ప్రసంగించకుండా అవమానిస్తున్నారని బీజేపీ నేతలు చేస్తున్న వ్యాఖ్యలపై ఎమ్మెల్సీ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి మండిపడ్డారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని బిజెపి నేతలపై, బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ పై శాసనమండలి మాజీ చైర్మన్, ఎమ్మెల్సీ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తెలంగాణ బడ్జెట్ సమావేశాలలో గవర్నర్ కు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం లేదని బిజెపి నాయకులు వ్యాఖ్యలు చేయడం అవగాహనారాహిత్యం అని ఆయన మండిపడ్డారు.

మహిళలను అవమానించింది బీజేపీనే, ముందు పార్టీలో అసమ్మతి చూసుకో: బండికి మంత్రి హరీష్ రావు కౌంటర్

English summary

Former Legislative Council chairman MLC Gutta Sukhender Reddy was outraged that the Center was using the governor system as a party. Gutta questioned what was the fear on PK tactics.