ఉపాది హామీ పథకానికి తూట్లు పొడిచిన కేంద్రం.!మరోసారి మండిపడ్డ కల్వకుంట్ల కవిత.!

కేంద్ర బడ్జెట్ లో ఉపాది హామీ పథకానికి తీవ్ర అన్యాయం జరిగిందన్నారు ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత. వ్యవస్ధలను నిర్వీర్యం చేయడమే కేంద్ర బీజేపి ప్రభుత్వ లక్ష్యంగా కనిపిస్తోందని కవిత ఎద్దేవా చేసారు.

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్: ఉపాధి హామీ పథకానికి నిధులు తగ్గించి, గ్రామీణులకు ఉపాధి లేకుండా చేస్తున్న కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వమని మోదీ సర్కార్ పై ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత మండిపడ్డారు. ఉపాధి హామీ పథకం సంఘాల ప్రతినిధులు నేడు కవిత ను సంప్రదించారు. ఈ సందర్బంగా కేంద్ర బడ్జెట్ లోని కేటాయింపుల్లో ఉపాధి హామీ పథకం అమలుకు కనీసం 2.72 లక్షల కోట్ల రూపాయల అవసరం ఉండగా, బడ్జెట్ లో కేవలం 60 వేల కోట్ల రూపాయలు మాత్రమే బీజేపీ ప్రభుత్వం కేటాయించిదని ఎమ్మెల్సీ కవిత ధ్వజమెత్తారు.

English summary

MLC Kalvakuntla Kavitha lashed out at the Modi government saying that the BJP government at the center is reducing the funds for the employment guarantee scheme and making the rural people unemployed. Representatives of the Employment Guarantee Scheme Associations contacted Kavitha today.