కేంద్రానికి రాష్ట్రానికి మధ్య ప్రచ్చన్నయుద్ధం; ధాన్యం కొనేదెవరు? ఆందోళనలో రైతన్నలు

ధాన్యం కొనుగోలు రగడ చిలికి చిలికి గాలివానగా మారుతోంది. తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సాగుచేసిన ధాన్యాన్ని ఎటువంటి షరతులు లేకుండా కేంద్రం కొనుగోలు చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం డిమాండ్ చేస్తుంటే, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న ఒప్పందం మేరకు పారా బాయిల్డ్ రైస్ కొనే ప్రసక్తేలేదని కేంద్ర ప్రభుత్వం మరోమారు స్పష్టం చేసింది. ఇక అటు కేంద్రం ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయం మధ్య ధాన్యం కొంటారా కొనరా అన్న సందిగ్ధంలో రైతులు ఉన్నారు.

ఆవులు ఆవులు కొట్టాడుకుంటే లేగల కాళ్ళు విరిగిన చందంగా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మధ్య కొనసాగుతున్న రైస్ వార్ రైతులను ఆందోళనకు గురి చేస్తోంది. రెండు ప్రభుత్వాలు సయోధ్యతో రైతుల సమస్యలు పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నం చేయకపోతే తమ పరిస్థితి ఏంటి అన్న చర్చ రైతులను ఆందోళనకు గురి చేస్తుంది.

English summary

paddy procurement war is continuing in telangana. There is a situation center and state govt blaming each other. The farmers are worried about the latest politics over paddy purchase