పార్లమెంట్ లో రేవంత్ పోరాటం.!రేవంత్ పై టీపిసిసి నేతల పోరాటం.!రంజుగా టీ కాంగీ రాజకీయం.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్: అందరూ రహదారి అంటుంటే వాళ్లది మాత్రం గోదారి అన్న చందంగా తయారయ్యింది తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నేతల పరిస్దితి. గత కొన్ని రోజుల నుండి క్షుణ్నంగా పరిశీలిస్తే ప్రజా సమస్యలు, ప్రభుత్వ విధానాలపై కార్యచరణతో ముందుకు వెళ్లకుండా పార్టీ అంతర్గత వ్యవహారం, పీసిసిలో చోటుచేసుకుంటున్న పరిణమాలు, పీసిసి అద్యక్షుడి వ్యవహారంతో పాటు పార్టీ లోపల జరిగే అంశాలపైనే నేతలు ముష్టి యుద్దానికి పాల్పడుతున్నట్టు తెలుస్తోంది. రేవంత్ రెడ్డి పీసిసి పగ్గాలు చేపట్టిన దగ్గర నుండి ఏదో ఒక మూల నుండి ఎవరోఒక నాయకుడు వ్యతిరేక గళం విప్పుతూనే ఉన్నారు. అది పరాకాష్టకు చేరి శనివారం ఏకంగా సీఎల్పీ నేత భట్టి విక్రమార్క నివాసంలో అసమ్మతిగళం బహిరంగంగా వినిపించేందుకు సిద్దమయ్యారు సీనియర్ నేతలు.

English summary

Ever since Revanth Reddy took over the reins of PCC, some leader has been raising his voice from some corner. It culminated on Saturday when the senior leaders got ready to publicly voice their disagreement at CLP leader Bhatti Vikramarka's residence.