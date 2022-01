ప్రేమ పేరుతో సహజీవనం; తీరా పెళ్లి టైమ్ కి వరుడు మాయం; వధువుకు మిగిలిన దుఃఖం

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

వాళ్ళిద్దరూ ప్రేమించుకున్నారు. ఒకరిని ఒకరు ఇష్టపడిన వారు అక్కడితో ఆగకుండా సహజీవనం కూడా చేశారు. ఓ శుభ ముహూర్తాన ఇద్దరూ కలిసి పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకున్నారు. అయితే ముహూర్త సమయానికి వరుడు రాకపోవడంతో దిక్కుతోచని స్థితిలో వధువు కన్నీరుమున్నీరవుతుంది. శుక్రవారం భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలోని చర్ల లో చోటు చేసుకున్న ఈ సంఘటన వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

A couple who fell in love and maintained a living relationship wanted to get married together. However, the bride weeps in despair as she is shocked that the groom will not arrive at the time of the muhurta.