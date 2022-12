Telangana

కాంగ్రెస్ పార్టీ వ్యహకర్త సునీల్ కనుగోలు పోలీసులు 41 ఏ సీఆర్‌పీసీ సెక్షన్ కింద ఇచ్చిన నోటీసుపై స్టే ఇవ్వాలని హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఈ పిటిషన్ పై విచారణ చేపట్టిన హైకోర్టు తీర్పును రిజర్వ్ చేసింది. ఈ కేసులో ఇరు వర్గాల వాదనలను విన్న రాష్ట్ర ఉన్నతన్యాయస్థానం తీర్పును జనవరి 2, 2023కు వాయిదా వేసింది.

Congress party activist Sunil Kanugolu has filed a petition in the High Court to stay the notice issued by the police under Section 41A CrPC. The High Court has reserved its verdict on this petition.