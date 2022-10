మునుగోడు బై పోల్ ముహూర్తం ఫిక్స్ - కొత్త వ్యూహాలతో రంజుగా..!!

Telangana

oi-Sai Chaitanya

తెలంగాణలో ఉత్కంఠ పెంచుతున్న మునుగోడు బై పోల్ కు రంగం సిద్దం అవుతోంది. మరో పది రోజుల్లో ఉప ఎన్నిక షెడ్యూల్ రానుందని ప్రధాన పార్టీల నేతలు అంచనా వేస్తున్నారు. గుజరాత్ - హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఎన్నికలకు సంబంధించి మరో వారంలోగానే షెడ్యూల్ రానున్నట్లు ఢిల్లీ పొలిటికల్ సర్కిల్స్ లో ప్రచారం సాగుతోంది. ఇదే సమయంలో మునుగోడు బై పోల్ షెడ్యూల్ నవంబర్ రెండో వారంలో జరిగే అవకాశం ఉందంటూ బీజేపీ ముఖ్య నేత సునీల్ బన్సాల్ పార్టీ నేతలను అప్రమత్తం చేసారు.

English summary

TRS and BJP main leaders Expecting Munugodu by poll schedule will be announce in coming one week, poll may be in November second half.