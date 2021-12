ఎన్నికల కమిషన్ ను నిర్వీర్యం చేస్తున్న ప్రధాని.!ప్రజాస్వామ్యానికి మోడీ విధానాలు గొడ్డలిపెట్టన్న వినోద్ కుమార్.

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ వ్యవహారంపై గులాబీ పార్టీ నాయకుడు మండి పడ్డారు. పటిష్టమైన రాజ్యాంగబద్ద వ్యవస్థలను నిర్వీర్యం చేయడమే కేంద్ర ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుందని రాష్ట్ర ప్రణాళికా సంఘం వైస్ చైర్మన్ బోయినపల్లి వినోద్ కుమార్ ధ్వజమెత్తారు. రాజ్యాంగబద్ద సంస్థలతో పాటు ఆర్థికంగా పరిపుష్టి సాధించిన ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను ప్రయివేటు పరం చేసేందుకు ప్రధాని మోదీ తహతహలాడుతున్నారని, ప్రజాస్వామ్యంలో ఇలాంటి పరిణామాలు దుష్పలితాలనిస్తాయని వినోద్ కుమార్ పేర్కొన్నారు.

English summary

Boinapalli Vinod Kumar, vice-chairman of the State Planning Commission, said it was objectionable that a secret meeting of top officials of the Prime Minister's Office with the Central Election Commissioners was held recently.