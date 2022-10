TSLPRB: కానిస్టేబుల్ అభ్యర్థులకు శుభవార్త.. బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీలకు కటాఫ్ మార్కులు తగ్గిస్తూ నోటిఫికేషన్..

Telangana

oi-Chekkilla Srinivas

కానిస్టేబుల్ అభ్యర్థులకు ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. సీఎం కేసీఆర్ అసెంబ్లీలో చేసిన ప్రకటన ప్రకారం కానిస్టేబుల్ అభ్యర్థుల కటాఫ్‌ మార్కులు తగ్గిస్తూ తెలంగాణ రాష్ట్ర స్థాయి పోలీసు నియామకాల బోర్డు ఆదివారం సప్లిమెంటరీ నోటిఫికేషన్‌ విడుదల చేసింది. కానిస్టేబుల్ అభ్యర్థులు ఆగస్ట్ 28న ప్రిలిమినరీ పరీక్ష రాశారు. గతంలో జనరల్‌ కేటగిరీకి 40%, బీసీ అభ్యర్థులకు 35%, ఎస్సీలకు30% కటాఫ్‌ మార్కులు నిర్ణయించి నియామకాలు చేశారు.

According to the statement made by CM KCR in the Assembly, the Telangana State Level Police Recruitment Board has released a supplementary notification on Sunday reducing the cutoff marks.