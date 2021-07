Telangana

oi-Madhu Kota

దేశంలో కొవిడ్ మహమ్మారి రెండో దశ విలయం ఇంకా ముగియలేదని కేంద్రం హెచ్చరిస్తన్నది. అయినాసరే, చాలా రాష్ట్రాల్లో లాక్ డౌన్ సడలింపుల కారణంగా జన సంచారం మళ్లీ పెరిగింది. ఉత్తరాదిలోని పర్యాటక కేంద్రాలకు ప్రజలు పోటెత్తడంపై కేంద్రం తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఈలోపే ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో డెల్టా వేరియంట్ కలకలం పెరుగుతున్నది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మరోసారి ముఖ్యమంత్రులతో సమీక్షలకు సిద్ధమయ్యారు. ప్రస్తుత పరిస్థితిపై కేంద్రం ఆందోళన మాత్రమే వ్యక్తం చేస్తున్నప్పటికీ, థర్డ్ వేవ్ పై అధికారిక ప్రకటన వెలువడనప్పటికీ, వాస్తవంగా దేశంలో కొవిడ్ మూడో దశ విలయం ఇప్పటికే ఆరంభమైందట..

English summary

Has India ushered in the third wave of Covid-19? According to a top city researcher, who has analysed the metrics of infection and death rate for over 15 months based on daily covid data, the third wave appears to have set in on July 4 to be precise. Dr Vipin Srivastava, an eminent physicist and former pro-vice-chancellor, University of Hyderabad (UoH), told that the pattern of new Covid-19 infections and deaths in the country since July 4 appeared similar to that of the first week of February 2021, when the second wave of Covid-19 hit the country peaking by April end.