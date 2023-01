తుమ్మల & పొంగులేటి: ఖమ్మంలో రాజకీయ కాక

Telangana

oi-Garikapati Rajesh

ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో మాజీ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, మాజీ ఎంపీ పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి రాజకీయ భవితవ్యంపై జోరుగా చర్చ నడుస్తోంది. కొత్త సంవత్సరంలో తమ సత్తా చాటేందుకు వీరిద్దరూ విందు రాజకీయాలకు శ్రీకారం చుట్టారు. ఖమ్మం రూరల్ లో గృహప్రవేశం సందర్భంగా తుమ్మల విందు కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. తుమ్మల అభిమానులు, నాయకుల ఆత్మీయ కలయిక పేరుతో ఇది జరిగింది.

English summary

There is a heated debate on the political future of former minister Tummala Nageswara Rao and former MP Ponguleti Srinivasa Reddy in the joint Khammam district.