నేడు అంతర్జాతీయ వలసదారుల దినోత్సవం.!వలసలు అభివృద్ధికి మార్గం కావాలన్న ఎన్నారై దేవేందర్ రెడ్డి.!

హైదరాబాద్ : ఉన్న ఊరిలో ఉపాధి, ఉద్యోగ అవకాశాలు మృగ్యంకావడంతో వలసబాట పట్టారు జనం. ఉపాది అవకాశంతో పాటు అధిక వేతనాలు మరింత మెరుగైన జీవనం కోసం వేరే ప్రాంతాలకు వెళ్లడం కూడా మరొక కారణం. పల్లెల నుండి పట్టణాలకు గాని, ఒక రాష్ట్రం నుండి మరొక రాష్ట్రానికి గాని వెళ్లడాన్ని అంతర్గత వలసలు అంటారు. ఒకదేశం నుండి మరొకదేశానికి వెళ్లడాన్ని అంతర్జాతీయ వలసలు అంటారు. నేడు అంతర్జాతీయ వలసల దినోత్సవం సందర్బంగా వలదారులందరికి జాతీయ ప్రవాసి కోఆర్డినేటర్ నంగి దేవేందర్ రెడ్డి శుభాకంక్షలు తెలిపారు.

English summary

Moving from one country to another is called international migration. National foreign Coordinator Nangi Devender Reddy congratulated all the migrants on the occasion of International Migration Day today.