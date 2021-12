Telangana

oi-Chandrasekhar Rao

హైదరాబాద్: సూపర్ స్టార్ మహేష్‌బాబు. టాలీవుడ్‌లో అత్యధికంగా రెమ్యునరేషన్ తీసుకుంటోన్న స్టార్ హీరో. మహేష్ బాబును అభిమానించే వారు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కోట్లల్లో ఉన్నారు. ఒక్క ఇండస్ట్రీ హిట్ ఇస్తేనే గొప్పగా చెప్పుకొంటారు. అలాంటి వరుస హిట్లను ఇచ్చాడీ ఘట్టమనేని వారసుడు. నాన్ బాహుబలి కలెక్షన్ రికార్డులన్నీ మహేష్‌బాబు పేరు మీదే ఉన్నాయి. శ్రీమంతుడు, భరత్ అనే నేను, మహర్షి, సరిలేరు నీకెవ్వరు.. ఇవన్నీ ఒకదాన్ని మించి ఒకటి సూపర్ హిట్స్‌ను అందుకున్నాయి. బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేశాయి.

English summary

Superstar Mahesh Babu will be seen in the next episode of Unstoppable and the shoot commenced today in Annapurna Studios. Mahesh Babu recently shot for NTR’s Evaru Meelo Koteeswarulu.