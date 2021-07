సీఎం జగన్ కు రేవంత్ సూచన.. సాయిరెడ్డి తిక్కలోడు : పీసీసీ రావటానికి వారే కారణం : హుజూరాబాద్ పై తేల్చేసారు..!!

Telangana

తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ఫైర్ బ్రాండ్ రేవంత్ రెడ్డి ఏపీ ముఖ్యమంత్రికి కీలక సూచన చేసారు. అదే సమయంలో పలు విమర్శలు గుప్పించారు. ఒక ఇంటర్వ్యూలో రేవంత్ తాజా రాజకీయాల పైన స్పందించారు. తెలంగాణలో ఉన్న ఏపీ ప్రజల గురించి ఏపీ సీఎం జగన్ కు ఆందోళన అవసరం లేదన్నారు. వారి మీద జాలి..దయ చూపాల్సిన పరిస్థితి లేదని..తాము వారికి కవచంగా ఉంటామన్నారు. వైఎస్సార్ ను టీఆర్ఎస్ నేతలు తిడుతుంటే విజయమ్మ..జగన్ మౌనంగా ఉండటం వైఎస్సార్ అభిమానులకు నచ్చటం లేదని చెప్పుకొచ్చారు.

TPCC Chief Revanth sesational comments on KCR and CM jagan and also MP Vijaya Sai Reddy. He stated That Huzurabad by poll is not priority for him.