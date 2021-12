టీచర్ల బదిలీలలో కూడా కక్కుర్తా.?పైరవీల కోసం ఆఫ్ లైన్ అవకాశమా?నిలదీసిన సీఎల్పీనేత భట్టి.!

Telangana

హైదరాబాద్ : రాష్ట్రంలో ఉపాద్యాయుల బదిలీల అంశంలో వెలుగుచూసి అభ్యంతరాలను కాంగ్రెస్ పార్టీ ఖండించింది. టీచర్ల బదిలీలలో కూడా ఇంత కక్కుర్తి ఏంటని తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని సూటిగా ప్రశ్నించింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. సాధారణ బదిలీలకు నెలల తరబడి టైం ఇచ్చే సర్కారు లక్ష మందికి పైగా టీచర్ల భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన ఈ వ్యవహారాన్ని పది పదిహేను రోజుల్లోనే పూర్తి చేయాలని తొందర పడటం వెనక ఆంతర్యమేమిటని తెలంగాణ కాంగ్రెస్ శాసనసభాపక్ష నేత మల్లు భట్టి విక్రమార్క ప్రభుత్వాన్ని నిలదీసారు. టీచర్ల బదిలీలను ఇష్టారాజ్యంగా కాకుండా హేతుబద్ధంగా నిర్వహించాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు భట్టి.

English summary

The Congress party has denied the allegations, highlighting the issue of teacher transfers in the state. The Congress party has directly questioned the Telangana government as to why there is such a rift even in the transfers of teachers