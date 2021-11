హరీష్ ప్లాన్ బూమ్ రాంగ్ - నాడు దుబ్బాక..నేడు హుజూరాబాద్ : ట్రబుల్ షూటర్ ముందే చెప్పారా..!!

Telangana

oi-Sai Chaitanya

హుజూరాబాద్ లో ఈటల గెలుపు ఇప్పుడు అనేక చర్చలకు కారణమవుతోంది. ఈ ఎన్నిక ఈటల వర్సెస్ కేసీఆర్ గా మొదలై..చివరకు టీఆర్ఎస్ అభ్యర్ధి హరీష్ అనే స్థాయిలో జరిగింది. టీఆర్ఎస్ అభ్యర్ది గెల్లు శ్రీను ప్రచారంలో హరీష్ అన్నీ తానై వ్యవహరించారు. టీఆర్ఎస్ లో ఏ సమస్య వచ్చినా పరిష్కరించల నైపుణ్యం..సమర్ధత ఉన్న నేతగా హరీష్ కు గుర్తింపు ఉంది. క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో పార్టీని ఆదుకుంటూ, తన రాజకీయ చతురతతో టీఆర్ఎస్ విజయంలో కీలకపాత్ర పోషిస్తూ వస్తున్న హరీశ్‌రావు వరుసగా రెండో సారి ఎదురు దెబ్బ తిన్నారు.

English summary

Minister Harish Rao had failed for the second time in making the TRS candidate win.After Dubbaka he failed to make his candidate win in Huzurabad.