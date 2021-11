దద్దరిల్లుతున్న ధర్నా చౌక్.!గులాబీ మయమవుతున్న ఇందిరా పార్క్.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : వరి ధాన్యం కొనుగోలు పై కేంద్ర బిజెపి సర్కార్ వైఖరిని నిరసిస్తూ నేడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా టిఆర్ఎస్ ఆందోళన కార్యక్రమాలకు పిలుపునిచ్చింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 100 నియోజకవర్గాల్లో కొనసాగనున్న గులాబీ సైన్యం ధర్నాలు, నిరసనలు చేసే విధాంగా కార్యాచరచరణ రూపొందించారు గులాబీ నేతలు. ఒక్కో నియోజకవర్గంలో మూడు వేల మందికి తక్కువ కాకుండా నిరసనలో పాల్గొనేలా వ్యూహరచన చేసారు ముఖ్య నేతలు. మూడు లక్షల మంది గులాబీ సైన్యం రైతు సమస్యలపై ధర్నాలో పాల్గొనే విధంగా కార్యాచరణ రూపొందించారు గులాబీ అగ్రనేతలు.

English summary

Protesting the central BJP government's stance on paddy procurement, the TRS today called for statewide agitation programs. The Pink Leaders have designed the campaign as a way for the Trs Cadre to hold dharnas and protests that will continue in 100 constituencies across the state.