రైతుల మరణాలకు ఆ రెండు పార్టీలే కారణం.!టీఆర్ఎస్,బిజెపిలు తోడు దొంగలన్న రేవంత్ రెడ్డి.!

Telangana

oi-Harikrishna

ఢిల్లీ/హైదరాబాద్: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంబేద్కర్ వర్ధంతిని నిర్వహించకపోవడం దురదృష్టకరమని తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి మండిపడ్డారు. అధికారుల వ్యవహారశైలి కూడా ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావుకు అనుగుణంగా ఉందని, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారులపై తక్షణమే చర్యలు తీసకోవాలని ఆయన డిమాండ్ చేసారు. గత మూడు నెలలుగా తెలంగాణ రైతాంగం వరి ధాన్యం అమ్ముకోలేక అవస్థలు పడుతున్నారని, తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ శ్రేణులు రైతాంగం సమస్యలపై పోరాటం చేస్తున్నా అధికార టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో చలనం లేదని ధ్వజమెత్తారు.

English summary

Tpcc chief lamented that the parties that killed farmers in Telangana and the parties responsible for the deaths of farmers are now mourning. Revant Reddy challenged Chandrasekhar Rao to fight the central government as the venue of Jantar Mantar if he has sincerity.