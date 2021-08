అప్పుడు సోనియా బలిదేవత .. ఇప్పుడు మహా దేవతనా : రేవంత్ ను టార్గెట్ చేసిన ఎమ్మెల్యే సైదిరెడ్డి

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఇంద్రవెల్లి వేదికగా టీపీసీసీ చీఫ్ గా రేవంత్ రెడ్డి దళిత గిరిజన దండోరా సభలో ధ్వజమెత్తిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో టీపీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డిపై ఓ రేంజ్ లో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే సైదిరెడ్డి . రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఆయన మండిపడ్డారు. రేవంత్ రెడ్డి లాగా పగలు, ప్రతీకారాలతో రాజకీయాలు చేస్తే రేవంత్ రెడ్డి ఇప్పుడు రోడ్డు మీద తిరగగలడా ? అంటూ తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. ఇంద్రవెల్లి సభలో రేవంత్ రెడ్డి చాలా దిగజారి మాట్లాడారని తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశారు. రేవంత్ రెడ్డి దిగజారిన భాషను చూసి తెలంగాణ ప్రజలు ఆగ్రహంతో ఊగిపోతున్నారని టిఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే సైది రెడ్డి పేర్కొన్నారు.

TRS MLA Saidireddy has expressed anger at TPCC chief Revanth Reddy . He was incensed by the remarks made by Revanth Reddy. Can Revanth Reddy turn on the roads , if CM KCR do revenge politics , he questioned, expressed deep displeasure that Revanth Reddy had spoken so badly in indravelli meeting. saidireddy criticized revanth reddy over the comments on sonia gandhi.