Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణలో 81,000 ఉద్యోగాల భర్తీకి తెలంగాణ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ (టీఎస్‌పీఎస్సీ) సిద్ధమవుతోంది. దశలవారీగా వివిధ శాఖల్లో ఉన్న ఉద్యోగాల నోటిఫికేషన్లు జారీ చేస్తూ ఉద్యోగార్ధులకు తగిన సమయం ఇస్తూ పరీక్షలను నిర్వహించనుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో భారీ జాబ్ నోటిఫికేషన్స్ వెలువడనున్న నేపథ్యంలో టీఎస్పీఎస్సీ చైర్మన్ బి జనార్దన్ రెడ్డి తెలంగాణలోని వివిధ ప్రభుత్వ శాఖలలో ఉద్యోగాల కోసం జరగబోయే రిక్రూట్‌మెంట్లకు సంబంధించి వివిధ వివరాలను వెల్లడించారు.

English summary

TSPSC Chairman B Janardhan Reddy has revealed various details regarding the recruitments for jobs in various government departments in Telangana in the wake of the release of huge job notifications in Telangana.