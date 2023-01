ఖమ్మం సభలో కేసీఆర్, ఇతర ముఖ్యమంత్రులు కొండను తవ్వి ఎలుకను పట్టారు!!

Telangana

ఖమ్మం జిల్లాలో నిర్వహించిన బీఆర్ఎస్ ఆవిర్భావ సభలో తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ చేసిన వ్యాఖ్యలకు కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి కౌంటర్ ఇచ్చారు. బీఆర్ఎస్ ఒక కలల పార్టీ అని, ఢిల్లీకి పోతానని కేసీఆర్ పగటి కలలు కంటున్నారంటూ ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ఢిల్లీలో మీడియాతో మాట్లాడిన కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి ఖమ్మంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ నిర్వహించిన బహిరంగ సభ కేవలం మోడీని తిట్టడం కోసం నిర్వహించిన సభ అంటూ పేర్కొన్నారు. ఒక్క నేత కూడా బీఆర్ఎస్ యొక్క ఉద్దేశం గురించి మాట్లాడలేదని ఎద్దేవా చేసిన కిషన్ రెడ్డి కెసిఆర్ పెట్టుకున్న టోపీ, ఆయన మాట్లాడిన మాటలు చూస్తుంటే జనం నవ్వుకుంటున్నారన్నారు.

English summary

Union Minister Kishan Reddy commented that KCR and other Chief Ministers have dug a hill and caught a rat in the Khammam meeting, and now KCR has gone to loot the country after looting in the state.