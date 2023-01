ఆ నియోజకవర్గాల్లో ఒక్క ఓటు తగ్గినా రాజకీయాలు వదిలేస్తా.. ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి సంచలనం

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు, మాజీ పిసిసి చీఫ్, నల్గొండ ఎంపీ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. నూతన సంవత్సరం సందర్భంగా కోదాడ కొమరబండ వద్ద నుండి మామిడి తోటలో కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలతో ఆత్మీయ సమ్మేళనం నిర్వహించిన ఆయన వచ్చే ఎన్నికలలో మెజారిటీ పై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలతో నిర్వహించిన ఆత్మీయ సమ్మేళనం లో ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి తో పాటుగా ఆయన భార్య మాజీ ఎమ్మెల్యే పద్మావతి కూడా పాల్గొన్నారు.

In Kodada and Huzur Nagar constituencies, even if one vote falls short of a majority of 50 thousand votes, Uttam Kumar reddy said that he will leave politics.