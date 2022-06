పాపం విజయా రెడ్డి.!మీడియా ముందుకు వచ్చే ఉద్దేశం లేకుండే.!అడ్డంగా బుక్ చేసిన రేవంత్.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్: ఖైరతాబాద్ టీఆర్ఎస్ కార్పోరేటర్ విజయారెడ్డి సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. తాను కొనసాగుతున్న అధికార పార్టీని కాదని కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరిపోయేందుకు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇందుకుకోసం ముందస్తు మాటగా పార్టీ పీసిసి అద్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డిని తన నివాసంలో సంప్రదించేందుకు విజయా రెడ్డి ఆయన నివాసనికి శనివారం ఉదయం చేరుకున్నారు. ఇంతవరకూ కథ బాగానే ఉంది కానీ రేవంత్ ఇంటి దగ్గర మొహరించిన మీడియాను చూసి విజయా రెడ్డి ఖంగారుపడ్డట్టు తెలుస్తోంది. శనివారం ఉదయం 10గంటలకు రేవంత్ నివాసంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేఖరుల సమావేశం గురించి తెలియని విజయారెడ్డి రేవంత్ నివాసంలో మీడియాకు అడ్డంగా బుక్కయ్యింది.

English summary

Khairatabad TRS corporator Vijayareddy made a sensational decision. He decided to join the Congress party as he was not the ruling party he was going to be.