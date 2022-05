డ్రగ్స్ నివారణ, రోడ్డు భద్రతపై వరంగల్ పోలీసుల వినూత్న ప్రయత్నం అవేకన్; అదరగొట్టిన ర్యాంప్ వాక్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మాదకద్రవ్యాలకు అలవాటు పడిన యువతలో మార్పు తీసుకురావడానికి, మత్తుపదార్థాలను పారద్రోలి యువత భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దడానికి, అలాగే రోడ్డు ప్రమాదాలను నివారించడానికి, రోడ్ సేఫ్టీ పై యువతతో పాటు ప్రజల్లో మరింత అవగాహన కలిగించడానికి వరంగల్ కమిషనరేట్ పోలీసులు వినూత్న ప్రయత్నం చేశారు. అవేకెన్ పేరుతో యువతను జాగృతం చేయడం కోసం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయికి చెందిన మోడల్స్ తో, పారా అథ్లెట్స్ తో చేసిన వినూత్న ప్రయత్నానికి ప్రజల నుండి విశేషమైన ఆదరణ లభించింది.

English summary

Awaken has received a good response from the youth for the innovative efforts made by the Warangal police to create awareness on drugs and road safety. The ramp walk made by national and international models was well received.