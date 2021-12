మోదీ ప్రభుత్వాన్ని గద్దె దించుతాం.!బీజేపి వ్యతిరేక శక్తులతో కేసీఆర్ చర్చలు.!పల్లా సంచలన వ్యాఖ్యలు.!

Telangana

హైదరాబాద్ : టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ అభివృద్ధి చూడలేక ప్రతి పక్ష నేతలు ప్రగతి నిరోధకుల్లా తయారయ్యారని రైతు బంధు సమితి అధ్యక్షుడు,ఎమ్మెల్సీ పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి మండి పడ్డారు. తెలంగాణ అభివృద్ధి దేశం అంతా కనిపిస్తున్నా ఇక్కడి కళ్లులేని కబోదులైన ప్రతిపక్షాలకు మాత్రం కనిపించడం లేదని విరుచుకుపడ్డారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తరువాత సాగు విస్తీర్ణం 51 శాతం పెరిగిందని, రాష్ట్రంలో వ్యవసాయానికి 24 గంటల ఉచిత విద్యుత్ ఇస్తున్నామని, రైతుబంధు కింద 50వేల కోట్ల నిధులు రైతుల ఖాతాల్లో ప్రత్యక్షంగా వేసిన చరిత్ర సీఎం చంద్రశేఖర్ రావుదని పల్లా పేర్కొన్నారు.

Trs mla Palla Rajeshwar reddy said whoever fought to overthrow the BJP government would have their support. He said Chandrasekhar Rao would hold talks with the forces at the Center to oust the BJP government and take a key decision when needed.