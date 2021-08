రేవంత్ రెడ్డికి జోగు రామన్న వార్నింగ్-పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడితే కాళ్లు,చేతులు నరికేస్తాం

Telangana

ఒకనాటి ఆదిలాబాద్ పోరాటాల చరిత్రను టీఆర్ఎస్ మార్చివేసిందని... ఇప్పుడు ఆదిలాబాద్ అంటే జోకుడు రామన్న,గుడులను గుడి లింగాన్ని మింగుతున్న ఇంద్ర కరణ్ రెడ్డి, బానిస సుమన్ అంటూ టీపీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి ఘాటు విమర్శలు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. మాజీ మంత్రి,టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే జోగు రామన్న తాజాగా ఆ విమర్శలకు కౌంటర్ ఇచ్చారు. రేవంత్ ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడితే కాళ్లు,చేతులు నరికి పంపిస్తామని హెచ్చరించారు. ఖబడ్దార్ రేవంత్ అంటూ ఫైర్ అయ్యారు. కాంగ్రెస్ పాలిత రాష్ట్రాల్లో దళిత బంధు,రైతు బంధు,రైతు భీమా లాంటి పథకాలేవీ లేవని... అక్కడ పథకాలు పెట్టడం చేతకానివాళ్లు ఇక్కడేదో చేస్తామని చెబుతున్నారని మండిపడ్డారు.

TRS MLA Jogu Ramanna warned TPCC chief Revanth Reddy-Ramanna warned that if Revanth Reddy continues this kind of fake allegations and criticism against TRS govt they will cut his legs and hands.