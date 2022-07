Cloud Burst: క్లౌడ్ బరెస్ట్ అంటే ఏమిటి.. తెలంగాణలో వచ్చే అవకాశం ఉందా..?

Telangana

oi-Chekkilla Srinivas

భారీ వర్షాల వెనక విదేశాల కుట్ర ఉందని సీఎం కేసీఆర్ సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. కొన్ని దేశాలు క్లౌడ్ బరెస్ట్ చేస్తూ మన దేశంలో భారీ వర్షాలకు కురిసేలా చేస్తున్నాయని వ్యాఖ్యానించారు. కేసీఆర్ వ్యాఖ్యలపై ప్రతిపక్షాలు తీవ్రంగా స్పందించాయి. కాళేశ్వరం అవినీతిని తప్పిచ్చుకోవడానికే క్లౌడ్ బరెస్ట్ అంటున్నారని విమర్శించాయి. అయితే తెలంగాణలో క్లౌడ్ బరెస్ట్ కు అవకాశం చాలా తక్కువ అని వాతావరణ శాఖ అధికాలు చెబుతున్నారు. అస్సలు క్లౌడ్ బరెస్ట్ అంటే ఏమిటి..? ఈ క్లౌడ్ బరెస్ట్ ఏ ప్రాంతంలో వస్తుందో చూద్దాం..

English summary

A cloudburst refers to an extreme amount of rain that happens in a short period, sometimes accompanied by hail and thunder, and this has a precise definition.