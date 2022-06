Telangana

oi-Garikapati Rajesh

తెలంగాణ‌లో ముంద‌స్తు ఎన్నిక‌లు జ‌రుగుతాయ‌ని జోరుగా చ‌ర్చ న‌డుస్తోంది. అయితే రాష్ట్రంలో ఎప్పుడు ఎన్నిక‌లు జ‌రిగినా తెలంగాణ రాష్ట్ర స‌మితిదే విజ‌య‌మ‌ని సీనియ‌ర్ రాజ‌కీయ‌వేత్త‌లు, రాజ‌కీయ విశ్లేష‌కులు, స‌ర్వే సంస్థ‌లు అంచ‌నా వేస్తున్నాయి. వాస్త‌వానికి 2023 డిసెంబ‌రులో ఎన్నిక‌లు జ‌ర‌గాల్సి ఉంది. అయితే జాతీయ రాజ‌కీయాల్లో చ‌క్రం తిప్పేందుకు కేసీఆర్ ప్ర‌య‌త్నిస్తుండ‌టంతో తెలంగాణ‌లో ముందుగానే ఎన్నిక‌లు నిర్వ‌హించి, ఇక్క‌డ పార్టీని గెలిపించి ఆ త‌ర్వాత ఢిల్లీలో బీజేపీని ఢీకొట్టాల‌ని యోచిస్తున్నారు.

When the elections take place, is that the trs party ..? Are the other bjp and congress difficult ??