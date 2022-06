జాతీయ పార్టీ ఏర్పాటు కసరత్తులో సీఎం కేసీఆర్.. సక్సెస్ అవుతారా? జోరుగా చర్చ

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ జాతీయ పార్టీ ఏర్పాటుకు సన్నాహాలు మొదలుపెట్టారు. కొత్త జాతీయ పార్టీగా భారత రాష్ట్రీయ సమితిని ఏర్పాటు చేయాలని సీఎం కేసీఆర్ శరవేగంగా పావులు కదుపుతున్నారు. దీనికి సంబంధించి జాతీయ కార్యవర్గం ఏర్పాటుపై దృష్టి సారించిన కేసీఆర్ నేతలు, మేధావులతో జాతీయ కార్యవర్గం కూర్పుకు సమాలోచనలు జరుపుతున్నారు.

English summary

To the extent that TRS is going to become ‘BRS’ soon, CM KCR is busy in the exercise of forming a national party. Will he succeed? That is a hotly debated issue.