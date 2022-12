YS Sharmila: రేవంత్ ను డామినేట్ చేస్తున్న షర్మిల - నడిపిస్తోందెవరు..!?

Telangana

oi-Sai Chaitanya

YS Sharmila in Telangana Politics: వైఎస్ షర్మిల. దివంగత సీఎం కుమార్తె. ఏపీ సీఎం సోదరి. తెలంగాణ రాజకీయాల్లో నాలుగు రోజులుగా షర్మిల చుట్టూ తిరుగుతున్నాయి. షర్మిలే రాష్ట్ర రాజకీయం తన వైపు తిరిగేలా చేసారు. ఈ వ్యూహం లో సక్సెస్ అయ్యారు. టీఆర్ఎస్ తో పోరాటం ప్రారంభించారు. 3500 కిలో మీటర్ల పాదయాత్ర చేసినా రాని మైలేజ్ ఒకే ఒక్క సంఘటనతో వచ్చింది.

దీంతో, ఇప్పటి వరకు టీఆర్ఎస్ వర్సస్ బీజేపీ అన్నట్లుగా సాగుతున్న రాజకీయ యుద్దం నడుమ ఇప్పుడు షర్మిల వ్యవహారం సెంటర్ ఆఫ్ ఎట్రాక్షన్ గా మారింది. షర్మిల అంశం తాత్కాలికమా.. ఎన్నికల వరకా. షర్మిల తాజా పరిణామాలతో టీపీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ ను డామినేట్ చేసారా. అసలు షర్మిల వెనుక ఉండి నడిపిస్తోందెవరు..ఇప్పుడు ఇదే తెలంగాణ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారుతోంది.

English summary

With YS Sharmila coming into limelight in Telangana Politics now the disucssion on TPCC Chief Revanth Reddy that he has lost his recognition.