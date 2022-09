Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ అసెంబ్లీలో సీఎం కేసీఆర్ కేంద్రాన్ని, ప్రధాని నరేంద్ర మోడీని టార్గెట్ చేస్తూ చేసిన వ్యాఖ్యలపై బిజెపి జాతీయ ఉపాధ్యక్షులు డీకే అరుణ మండిపడ్డారు. బిజెపి పేరు తలవకుండా కేసీఆర్ కు నిద్ర కూడా పట్టని పరిస్థితి ఉందని ఆమె అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. అందుకే బీజేపీ అంటేనే అసెంబ్లీ వేదికగా కేసీఆర్ గొంతు చించుకుంటున్నారు అంటూ డీకే అరుణ పేర్కొన్నారు. అసెంబ్లీ సాక్షిగా సీఎం కేసీఆర్ చెప్పినవన్నీ అబద్ధాలేనని ఆమె మండిపడ్డారు.

English summary

DK Aruna slams that kcr comments, and said that will give World lier Award to KCR, and satires that CM KCR can't sleep without talking about BJP.