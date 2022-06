కాలనీల్లో యువత మందు,విందు,పసందు.!తెల్లవార్లూ అదో రకమైన న్యూసెన్స్.!కంటికి కనిపించని పెట్రోలింగ్.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ వ్యవస్థ లక్ష్యం గాడి తప్పుతోంది. సమాజానికి రక్షణ కల్పిస్తున్న పోలీసుల పట్ల ప్రజల్లో నెలకొన్న భయాలను, సందేహాలను, తొలగించి స్నేహపూర్వక వాతావరణం పెంపొందించే లక్ష్యంతో రూపకల్పన చేసిన వ్యవస్థను కొంత మంది ఆకతాయిలకు, తాగుబోతులకు వరంగా మారింది. రాత్రి పూట అందరూ నిద్రలోకి జారుకునే సమయంలో వీరి ఆగడాలకు తెరతీస్తున్నారు.

బర్త్ డే పేరుతో, ఉద్యోగం వచ్చిందని, జీతం పెరిగిందని ఏదో ఒక కారణంలో కాలనీలలోని రోడ్ల మీదకు చేరుకుని మందు పార్టీలు చేసుకుంటూ కేకులు కట్ చేసి న్యూసెన్స్ చేయడం వీరికి నిత్య కృత్యంగా మారింది.

English summary

The time has come again for the police to revamp the patrolling system to curb youth riots in the colonies and control the unruly activities of drunkards.