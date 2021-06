అనూహ్యం: BJP ఎంపీతో సూరీడు భేటీ -YSR నీడను కలిశా: ధర్మపురి అరవింద్ -ys sharmilaపై చర్చా?

Telangana

oi-Madhu Kota

దివంగత వైఎస్సార్ తనయుడు వైఎస్ జగన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగుతుండగా, కూతురు వైఎస్ షర్మిల తెలంగాణలో కొత్త పార్టీ పెట్టి సీఎం కేసీఆర్ పై పోరుబాట పట్టింది. షర్మిల ఎవరు వదిలిన బాణం? అనే చర్చ ఇంకా కొనసాగుతుండగానే, వైఎస్ కుటుంబంతో గాఢమైన అనుబంధం కలిగిన సూరీడు.. తెలంగాణ బీజేపీ ఎంపీ భేటీ కావడం అనూహ్యంగా మారింది.

English summary

in an intresting turn, ys rajashekhar reddy's then aide sureedu met with telangana bjp mp dharmapuri arvind on friday at hyderabad. regarding this unusual meeting, mp arvind wrote, "Suridu, Shadow of the late leader YSR. After a long time met at my residence, We shared old memories". after ysr death, ys jagan almost kept sureedu aside. arvind-sureedu meeting attracts all amid ys sharmila new party in telangana.