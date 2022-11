బాల్క సుమన్ కాదు.. కేసీఆర్ దొరకు బానిస సుమన్: చెన్నూరులో వైఎస్ షర్మిల; తగ్గేదేలే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

వైయస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ అధినేత్రి వైయస్ షర్మిల ప్రజా ప్రస్థానం పాదయాత్రను కొనసాగిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ప్రజాప్రస్థానం పాదయాత్రలో చెన్నూరు నియోజకవర్గం లో పాదయాత్ర చేసిన షర్మిల చెన్నూరు ఎమ్మెల్యే బాల్క సుమన్ ను టార్గెట్ చేశారు. బాల్క సుమన్ నియోజకవర్గంలో చేసిన అభివృద్ధి శూన్యమని, గూండాగిరి చేయడంలోనే బాల్క సుమన్ కు సరిపోతుందని వైయస్ షర్మిల తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు.

English summary

YS Sharmila said that the development made by Balka Suman in Chennuru constituency is zero and Balka Suman is a slave to CM KCR.