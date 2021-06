kcr ఇలాకాలో ys sharmila గర్జన -కరోనా మృతుల కుటుంబాలకు ఆర్థిక సాయం -నిరుద్యోగం, modi పథకంపైనా

Telangana

oi-Madhu Kota

తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చి 7 ఏళ్లు గడిచినా ఉద్యమ లక్ష్యాలు దరిదాపుల్లో లేవన్నారు వైయస్ షర్మిల. తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని బుధవారం ఆమె ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో పర్యటించి, ప్రజాసమస్యలు తెలుసుకున్నారు. కొత్త పార్టీ ప్రయత్నాలు ఆరంభించినప్పటి నుంచి షర్మిల ఫోకస్ చేస్తోన్న నిరుద్యోగ సమస్యపై మరోసారి గళం విప్పారు. ఉద్యోగం రాక ఆత్మహత్య చేసుకున్న విద్యార్థి కుటుంబాన్ని పరామర్శించారు. సీఎం కేసీఆర్ సొంత ఇలాఖాలో షర్మిల పర్యటన ఆసక్తికరంగా సాగింది..

Kerala సంచలనం: మోదీ దిమ్మతిరిగేలా -దేశమంతటా ఉచిత వ్యాక్సిన్ల కోసం అసెంబ్లీ తీర్మానం -వీణా జార్జ్ ఫైరింగ్

English summary

YSRTP leader ys sharmila touring Telangana Chief Minister KCR’s native district Joint Medak to protest the suicides of unemployed youth. She visited the family of Venkatesh, who committed suicide for a government job in Sherilla village in the Veldurthi mandal. ys sharmila slams cm kcr for not providing jobs to telangana youth even after seven years of telangana formation.