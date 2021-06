Telangana

హైదరాబాదు: వైఎస్సార్ కుమార్తె..ఏపీ ముఖ్యమంత్రి జగన్ సోదరి షర్మిల కొత్త పార్టీ పేరు ప్రకటన లాంఛనమే. వైఎస్సార్ పేరుతోనే తన పార్టీ ఏర్పాటుకు షర్మిల వ్యూహాత్మకంగా పావులు కదిపారు. ఫిబ్రవరి 9న తాను తెలంగాణ లో రాజకీయ రంగ ప్రవేశం చేస్తున్నట్లుగా షర్మిల ప్రకటించినా..అసలు ఈ నిర్ణయమంతా గత డిసెంబర్ లోనే జరిగినట్లు స్పష్టమవుతోంది. తాను పార్టీ ఏర్పాటు తన అన్నకు ఇష్టం లేదనే విధంగా షర్మిల నర్మ గర్బ వ్యాఖ్యలు చేసారు. అయితే, తమ ఇద్దరి మధ్య అభిప్రాయ బేధాలే కానీ...విభేదాలు లేవన ఇటు షర్మిల..అటు జగన్ తరపు సజ్జల స్పష్టం చేసారు.

English summary

The anouncement of YS Sharmila's new party YSRTP is now on cards and its new Chairman is Rajagopal reddy.