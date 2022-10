ఎమ్మెల్యేల కొనుగోళ్ళ ఎపిసోడ్ పై వైఎస్ షర్మిల.. దోషులెవరో తేలాల్సిందే.. సీబీఐ ఎంక్వైరీ డిమాండ్!!

Telangana

టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు వ్యవహారం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దుమారం రేపిన విషయం తెలిసిందే. ఇక ఈ వ్యవహారం అధికార టీఆర్ఎస్ కు, బీజేపీకి మధ్య ప్రచ్ఛన్న యుద్ధానికి కారణం కాగా ఈ వ్యవహారంపై వైయస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ అధినేత్రి వైయస్ షర్మిల కూడా తనదైన శైలిలో స్పందించారు. అటు టిఆర్ఎస్ పార్టీని, ఇటు బిజెపి ని రెండింటిని టార్గెట్ చేసి షర్మిల నిప్పులు చెరిగారు.

YS Sharmila reacts on MLA's purchase episode. They targeted TRS and BJP and set them on fire saying that it would be clear if the CBI inquires who is honest.