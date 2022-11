గన్నవరం విమానాశ్రయ భూముల కౌలుపై అశ్వనీదత్ పిటీషన్ విచారణ.. ఏపీ ప్రభుత్వానికి హైకోర్టు అక్షింతలు

Vijayawada

గతంలో తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలో ఉన్న సమయంలో గన్నవరం విమానాశ్రయం విస్తరణకు రైతుల నుండి భూసేకరణ జరిగిన విషయం తెలిసిందే. విమానాశ్రయ అభివృద్ధికి అవసరమైన 700 ఎకరాల భూములను గత టిడిపి ప్రభుత్వం సేకరించి ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ అప్పగించింది. మొదట భూములు ఇవ్వటానికి నిరాకరించిన అమరావతి రైతులకు ఇచ్చే విధంగా ప్యాకేజీ ఇస్తామని రైతులకు ప్రతి ఏటా కౌలు కూడా ఇస్తామని గత ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చింది. అయితే ప్రస్తుతం వైసిపి ప్రభుత్వం గత ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేయడం లేదని, రైతులకు భూమికి సంబంధించి కౌలు ఇవ్వడంలేదని గత కొంత కాలంగా ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది.

The AP High Court questioned the AP government after considering the petition of Ashwini Dutt couple on Gannavaram airport expansion land. Ordered to tell about the payment of the lease.